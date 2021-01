Rapallo: smottamenti nella notte in diverse strade

Dopo le piogge di ieri e della scorsa notte, risveglio movimentato a Rapallo

Nella serata un piccolo smottamento su via Savagna dove è intervenuta la protezione civile per liberare la carreggiata.

In via per Chignero smottamento dove sono intervenuti questa mattina presto gli operai del Comune per riaprire la viabilità

Frana anche in via Campodonico stanno per intervenire gli operai del Comune per riaprire la strada

Anche su litorale diversi problemi, in via Avenaggi materiale a terra portato dalla mareggiata; la barca delle illuminazioni è volata via. L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ha effettuato un sopralluogo con gli uffici tecnici disponendo quanto necessario per il ritorno alla normalità in tempi brevi.