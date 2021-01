Rapallo: operatori al telefono a sostegno degli anziani

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Mai come in questo momento è di fondamentale importanza promuovere attività di ascolto e assistenza sociale, soprattutto per persone anziane o isolate.

Ecco perché prosegue il progetto “Comunità in Progress”, iniziativa del comune di Rapallo, sostenuta dalla Comunità di San Paolo.

Nuovi operatori del telefono amico infatti sono stati formati e preparati per stare vicino con pazienza ed empatia alle persone che fruiranno del servizio.

Ringrazio il vice sindaco Pier Giorgio Brigati e il consigliere con incarico alle politiche familiari Elisabetta Ricci che, in questi giorni, hanno inviato una lettera riepilogativa a persone residenti sul territorio che potrebbero ricevere aiuto grazie a questo progetto.

Ringrazio inoltre tutte le realtà del territorio senza le quali questa #opportunità non sarebbe stata concretizzabile, la Compagnia di San Paolo, la Consulta del Volontariato, la Croce Bianca Rapallese, la P.A Volontari del soccorso Sant’Anna, A.I.M.A e gli uffici comunali.

Per informazioni: 331.6861323