Portofino: Parco nazionale, possibilità di ripresa post covid

Sulla pagina Facebook del consigliere regionale Pd Luca Garibaldi è in corso un incontro sul tema “Parco nazionale di Portofino. A che punto siamo?”. A discuterne col consigliere, il sindaco di Camogli ed ex presidente dell’ente parco per 9 anni Francesco Olivari.

A tre anni da quando è stato previsto, la situazione è ancora in stallo. Occorre far comprendere la grande opportunità, sotto diversi punti di vista (lavoro, turismo, ambiente), se il parco divenisse nazionale. Per questo sarebbe opportuno coinvolgere i giovani e le categorie del turismo e al contempo chiedere uno studio approfondito sull’impatto positivo economico e sulle potenzialità. Il parco nazionale rappresenta anche una possibilità di ripresa economica post covid.