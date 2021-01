Monterosso: lavori di manutenzione in municipio

di Guido Ghersi

A Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre sono iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del palazzo comunale. I lavori riguardano principalmente la sostituzione dei cardini degli infissi e delle persiane che risultano usurati e quindi pericolosi. L’incarico di coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, è stato affidato al geometra Enrico Secondini della Spezia per un piano economico di circa 2 mila euro.

In precedenza erano stati eseguiti importanti interventi di adeguamento degli spazi e delle due aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare sono stati forniti alle scuole banchi e blocchi plastici modulari colorati per realizzare pareti divisorie. Per concludere, sono in corso di esecuzione lavori di manutenzione dell’area del cimitero del capoluogo, per un importo totale di oltre 40 mila euro.