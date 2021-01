Entella tracima alla foce; le frane più gravi a Rapallo e Borzonasca

Pioggia battente, vento, mare agitato. L’allerta che terminerà alle 8, nella notte ha causato ancora una lieve tracimazione dell’Entella alla Foce, con via Tito Groppo a Chiavari chiusa al traffico; ma nulla di particolarmente grave; anche la pulizia dei canali di scarico dell’acqua in città sembra abbia funzionato. Diversi gli smottamenti nell’entroterra; le frane più gravi restano quelle di Rapallo, a San Quirico, avvenuta ieri e a Borzonasca lungo la statale 586 dove ieri alle 23 erano presenti i vigili del fuoco di Chiavari. A Leivi un grosso ramo di pino spezzato senza cadere, minacciando la sicurezza della strada provinciale subito chiusa al transito; il problema è stato risolto da una squadra della protezione civile che ha consentito la riattivazione del traffico. Stamattina tuttavia la situazione smottamenti sarà più chiara. Più seria la situazione in Val di Vara dove si sono verificate due importanti frane.