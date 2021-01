Concorso “Mieli di Liguria”: i premiati

Diretta streaming della premiazione del I° concorso “Mieli di Liguria” 2020 con gli interventi, coordinati da Laura Capini (presidente dell’associazione ligure Alpa Miele), di Alessandro Piana, neo-assessore all’Agricoltura della Regione Liguria e vicepresidente della Giunta regionale; Franco Formigoni, Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca; Paolo Corsiglia, Camera di Commercio Genova; Gian Luigi Marcazzan, presidente Albo Nazionale Esperti in Analisi Sensoriale del Miele; Giuseppe Cefalo, presidente Unaapi, Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani; Alessandro Giuliani e Tommaso Di Pilato di progetto alveare inclusivo, percorso sensoriale per non vedenti.

Nonostante un’annata deludente, avara di raccolto e il problema della vespa velutina (purtroppo si sta presentando la presenza di un’ulteriore vespa proveniente dal sud), sono stati presentati 101 campioni di millefiori e monoflora da tutte le province liguri. La nostra regione rappresenta il 3,6% degli apicoltori italiani.

Primo premio miele millefiori: Manuel Giampaoli

Primo premio miele di acacia: Alessandra Bizzarri

Primo premio miele di castagno: Giulia Erluison

Primo premio miele di melata: Andrea Romano

Primo premio miele di edera: Renato Ugolini

Per ciò che concerne i contributi 2021 per gli apicoltori liguri:

è possibile presentare domanda entro il 10 marzo

per i moduli www.sian.it

ulteriori info www.agriligurianet.it o scrivendo a apicoltura@egione.liguria.it

rendiconto delle spese entro il 22 giugno tramite domanda di pagamento allegando la documentazione prevista

La premiazione è stata preceduta dall’incontro, sempre on line e a numero chiuso, sul tema “Qualità del miele” sviluppato da Lucia Piana uno dei massimi esperti internazionali di miele, docente dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, divulgatrice, biologa e melissopalinologa.

A conclusione un aperitivo interattivo con la presentazione in anteprima del nuovo cocktail al miele “baxinicò”.

Il Concorso Mieli di Liguria è organizzato da Alpa Miele (Associazione Ligure Produttori Apistici), è riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele ed ha il patrocinio di: Regione Liguria; Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria; Camera di Commercio di Genova; Camera di Commercio Riviere di Liguria e ha il sostegno di: Unaapi; AMi Ambasciatori dei Mieli; the Honey bar; L’Ape in Bottega; Cantine Gambaro; Sapello Solutions; TI.GE Assicurazioni; Chemicals Laif.