Cavi: disagi e proteste per la mancanza d’acqua potabile

Non sono state rese ufficialmente note le cause del guasto che ha privato dell’erogazione d’acqua il quartiere di Cavi Arenelle a Lavagna. Il danno in un sottopassaggio che dalla via Aurelia porta al mare. Colpa dei marosi? Colpa di alcune protezioni asportate? I disagi dalla prima mattinata con persone che non hanno fatto a tempo a fare la doccia o a lavarsi. La preparazione del pranzo con acqua minerale, prima che Iren si decidesse ad inviare un’autobotte in piazza Arenelle per riempire d’acqua secchi e taniche destinate alle famiglie. Oltretutto molti hanno rinunciato a contattare il numero verde di Idrotigullio bombardato da centinaia di telefonate.