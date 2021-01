Carabinieri: 41 ani fa l’eccidio di Tuttobene e Casu

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Il 25 gennaio, alle ore 10.30, in via Riboli, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Gen. B. Pietro Oresta, del Comandante Provinciale Colonnello Gianluca Feroce e dei familiari delle vittime, sarà deposta una corona per ricordare il sacrificio del Ten. Col. CC Emanuele Tuttobene e dell’App. Antonino Casu (1), nel 41° anniversario dell’eccidio, avvenuto il 25 gennaio del 1980, ad opera di un commando di terroristi.

*****

(1) entrambi decorati di Medaglia d’Oro al Valore Civile con la seguente motivazione:

Tenente Colonnello

Emanuele Tuttobene

”Capo ufficio o.a.i.o. di Legione Carabinieri particolarmente impegnato nella lotta contro la criminalità eversiva, assolveva i propri compiti con responsabile impegno ed assoluta dedizione, perseverando nella propria missione nonostante le malferme condizioni di salute e pur consapevole dei gravissimi rischi personali connessi con la recrudescenza degli attentati terroristici diretti, in specie, contro militari dell’Arma. Proditoriamente fatto segno, in un vile attentato, a numerosi colpi d’arma da fuoco esplosigli contro da un gruppo di terroristi, sacrificava la vita ai più nobili ideali di giustizia ed elevato senso del dovere”.

*****

Appuntato

Antonino Casu

“Conduttore di automezzi in forza a Reparto Comando di Legione particolarmente impegnata nella lotta contro la criminalità eversiva, assolveva i propri compiti con profonda dedizione e sereno sprezzo del pericolo. Durante proditoria aggressione, perpetrata con estrema efferatezza da un gruppo di terroristi, veniva trucidato da numerosi colpi d’arma da fuoco esplosigli da distanza ravvicinata mentre, con responsabile impegno, svolgeva il proprio servizio sacrificando la vita nell’adempimento del dovere”.