Camogli: “Parco nazionale, trovo incredibile che…”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

riferimento all’incontro su Facebook fra il Consigliere Regionale e Capogruppo PD, Luca Garibaldi ed il Sindaco di Camogli Francesco Olivari.

Premesso che le divergenze sono principalmente sui confini che dovrà avere il Parco e che la trasformazione in Parco Nazionale non è vista male da nessuno.

Trovo

– incredibile come certi partiti parlino ancora di natura ed ecologia in Liguria dopo aver concesso, per anni, di costruire praticamente ovunque, per poi parlare oggi di rischio idrogeologico,

– incredibile che venga coinvolto un Sindaco che è stato firmatario della più grande colata di cemento per realizzare in centro a Camogli centinaia di garage privati dove c’era uno dei principali parcheggi pubblici,

– incredibile che sia considerato ancora ambientalista un Sindaco, che aprirà un altro enorme cantiere davanti alle porte del Teatro Sociale di Camogli per fare un parcheggio pubblico (lotto 2 collegato ai garage privati),

– incredibile che un Sindaco, pur avendo firmato una convenzione di collaborazione con Area Marina Protetta di Portofino, non abbia ancora fatto effettuare il versamento del contributo dovuto dal Comune per l’anno 2020.

Le belle parole pare proprio non corrispondano ai fatti.

Questo dialogo pubblico su Facebook, quindi in un contesto non istituzionale, non sembra uno spot pre elettorale, in caso la situazione a Roma dovesse cambiare o per iniziare magari ad avere visibilità per possibili candidature future?

#credibilità #politica