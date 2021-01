Balneari: la preoccupazione di Fratelli d’Italia

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Come Dipartimenti di Fratelli d’Italia della Regione Liguria vogliamo ulteriormente ribadire la nostra preoccupazione per la situazione d’incertezza che subiscono e vivono, ormai da tempo, moltissime attività che operano in aree demaniali a causa della direttiva Bolkestein e della non mai del tutto chiarita sua applicabilità.

Non bastasse la già grave crisi economica in atto a causa della pandemia, questa incertezza crea grave preoccupazione e problemi a migliaia di piccoli imprenditori in Liguria, che oltretutto rappresentano un’eccellenza della nostra Regione e che da decenni hanno garantito sviluppo economico ed occupazionale.

Su questo tema il Governo non ha saputo, o voluto, prendere decisioni definitive, il tutto ulteriormente aggravato da discutibili scelte di alcuni comuni, anche liguri, che non hanno esteso le concessioni demaniali fino al 2033.

Noi, come Fratelli d’Italia, siamo invece al fianco di queste categorie di lavoratori e ci adopereremo a qualsiasi livello, con i nostri parlamentari anche a Bruxelles, perchè questa annosa questione venga positivamente e definitivamente risolta.

Costanza Bianchini – Raffaello Bastiani

Resposabili regionali Dipartimento demanio marittimo e stabilimenti balneari



Augusto Sartori

Responsabile regionale

Dipartimento ristorazione e locali notturni