Sfratti: “Il blocco fino al 30 giugno non è una soluzione”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

“La sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili, da ultimo prolungato fino al 30 giugno 2021 dal decreto proroghe termini, è una misura iniqua che requisisce per oltre 16 mesi gli immobili ai legittimi proprietari e che sta generando molteplici problematiche in capo agli stessi. E’, inoltre, espressione di una politica retrograda e senza idee. Forza Italia, con senso di responsabilità ed attenzione alle richieste dei cittadini coinvolti, ha presentato un pacchetto di emendamenti per suggerire soluzioni alternative che possano identificare le reali necessità di proprietari ed inquilini per risolvere una volta per tutte tale questione”.

Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.