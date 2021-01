Sestri: Premio “Andersen”, proroga e 8 webinar gratuiti per aspiranti scrittori

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per partecipare al 54° Premio “H.C Andersen – Baia delle Favole”, il concorso letterario per la fiaba inedita dedicato alla letteratura per l’infanzia che si tiene a Sestri Levante dal 1967.

Per incoraggiare alla partecipazione, nasce Scrivere una fiaba: otto seminari online gratuiti – fra il 3 febbraio e il 24 marzo – di scrittura fiabesca offerti dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi con nomi d’eccellenza della narrativa per l’infanzia: Davide Calì, Matteo Corradini, Elisabetta Cremaschi, Isabella Christina Felline, Pino Pace, Daniela Palumbo, Mariapaola Pesce, Nadia Terranova.

Scrivere una fiaba è un programma di otto webinar creati per incoraggiare, stimolare e coinvolgere i partecipanti alla lettura e alla scoperta della narrativa per l’infanzia e per ragazzi e di offrire loro alcuni strumenti utili per immaginare e scrivere una fiaba (e, se lo desiderano, partecipare al Premio con la loro opera inedita).

Il programma completo con le informazioni e le indicazioni è sul sito www.andersensestri.it

Scrivere una fiaba – Programma

I webinar sono pensati e rivolti alle categorie previste dal bando.

Per la categoria dei piccini ci saranno

8 Fiabe a merenda: letture online di fiabe per piccini 3-5 anni a cura del Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante ogni martedì dal 2 febbraio al 23 marzo, alle 17.00

1 webinar per insegnanti delle scuole dell’infanzia con Isabella Christina Felline (autrice Icwa) – Mercoledì 24 febbraio, alle 17.00

Per la categoria bambini ci saranno

1 webinar per bambini 6-10 con Mariapaola Pesce – Mercoledì 10 marzo, alle 17.00

1 webinar per insegnanti delle primarie con Elisabetta Cremaschi – Mercoledì 10 febbraio, alle 17.00

Per la categoria ragazzi ci saranno

1 webinar per ragazzi 11-13 con Matteo Corradini – Mercoledì 24 marzo, alle 17.00

1 webinar per ragazzi 14-18 con Daniela Palumbo (autrice Icwa) – Mercoledì 3 marzo, alle 17.00

Per la categoria adulti ci saranno

1 webinar per adulti con Nadia Terranova – Mercoledì 17 febbraio, alle 21.00

1 webinar per adulti con Pino Pace (autore Icwa) – Mercoledì 17 marzo, alle 21.00

Per la categoria illustratori ci sarà

1 webinar per illustratori e autori di graphic novel con Davide Calì – Mercoledì 3 febbraio, alle 21.00

I webinar sono gratuiti, senza scopo di lucro ed è possibile seguirli solo in diretta su Zoom (i partecipanti avranno telecamere e microfoni spenti, sarà possibile interagire tramite le chat).

Per partecipare a Scrivere una fiaba e a Fiabe a merenda è necessaria la prenotazione su www.eventbrite.it (si accettano iscrizioni fino a esaurimento posti).

I posti a disposizione sono 500 per ciascun incontro.

Le iscrizioni per ogni incontro aprono il giovedì precedente la data.

I webinar di Scrivere una fiaba avranno una durata di 90 minuti, le letture di Fiabe a merenda avranno una durata massima di 30 minuti.

Si ringrazia Icwa (Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi) per la gentile collaborazione.

La partecipazione ai webinar non impegna a partecipare al Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole”, ma per chi lo desiderasse si concorre inviando una fiaba inedita a tema libero, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti.

Sono sei le categorie a cui si può partecipare: piccini (dai 3 ai 5 anni, in gruppo), bambini (dai 6 ai 10 anni, individuale o in gruppo), ragazzi(dagli 11 ai 17 anni, individuale o in gruppo), adulti(dai 18 anni in su, solo individuale), scrittori professionisti (dai 18 anni in su, con almeno tre opere pubblicate non in self-publishing o con editori a pagamento, individuale), illustartori (dai 16 anni in su, individuale o in gruppo).

È possibile partecipare con opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 31 marzo 2021.

Il bando completo con tutte le informazioni e le indicazioni è scaricabile sul sito www.andersensestri.it

Dichiarazioni

VALENTINA GHIO, SINDACA DI SESTRI LEVANTE

Il lavoro che portiamo avanti sul premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole” non si ferma, anche in periodi complessi come questi, nella convinzione che sulla cultura occorra continuare a investire energie, specialmente in momenti così emotivamente difficili. Il Premio Andersen è, per Sestri Levante, non solo un importante concorso per la fiaba inedita ma una parte di noi e del nostro patrimonio culturale che vogliamo mantenere viva e al passo con i tempi. Ecco quindi l’idea di “Scrivere una fiaba”: otto webinar gratuiti con grandi nomi della letteratura per l’infanzia e per ragazzi, che come Comune di Sestri Levante insieme a Mediaterraneo Servizi, siamo orgogliosi di poter offrire agli aspiranti scrittori di fiabe di ogni categoria prevista dal bando. Ringrazio gli autori e gli esperti che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa e il team di Andersen festival e premio che ha dato concretezza a un progetto così prestigioso in tempi rapidi.

MARIA ELISA BIXIO, ASSESSORE ALLA CULTURA DI SESTRI LEVANTE

“Fiabe a merenda” è l’iniziativa dedicata ai più piccoli, dai 3 ai 5 anni, che si inserisce nel progetto di promozione del 54° Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole” per la fiaba inedita. Si tratta di otto appuntamenti, ogni martedì alle 17.00 dal 2 febbraio al 23 marzo che si collegano al progetto di “Scrivere una fiaba”. Gli incontri per i più piccini sono caratterizzati dalla lettura di una fiaba a cura della nostra bibliotecaria Gloria Nicolini. Particolare attenzione sarà posta nel coinvolgimento dei piccoli ascoltatori nella narrazione, cercando di superare così la barriera dello schermo, creando dei parallelismi con le fiabe narrate e la vita dei bambini e stimolando la riflessione su quanto loro accade nella vita di tutti i giorni.

Il Sistema Bibliotecario Urbano offre un’ampia e aggiornata selezione di titoli per l’infanzia e da anni organizza letture animate per le classi di scuole materne ed elementari e per tutti i bambini. Purtroppo a causa del coronavirus questa attività ha subito uno stop forzato, ma le letture interattive proposte con questo progetto sono un buon modo per colmare le distanze e non perdere l’abitudine all’ascolto, in attesa di poterci incontrare nuovamente senza uno schermo a dividerci.

LIDIA RAVERA, PRESIDENTE GIURIA PREMIO

Siamo tutti un po’ depressi, spaventati, stanchi. Non facciamo gli eroi, stiamo proprio così. E abbiamo tutte le ragioni. Vi propongo una terapia: state con i bambini. Anche loro sono stanchi e tristi, hanno perso un sacco di giorni di scuola, non possono abbracciare i nonni né andare in vacanza sulla neve, sentono nell’aria il nervosismo degli adulti e ne sono contagiati… ma i bambini reagiscono alla tristezza e alla stanchezza e alla paura e alla noia giocando, inventando storie in cui sistemare se stessi da protagonisti. Pensateli, i bambini. Copiateli. Inventate per loro e con loro una fiaba, due fiabe, dieci fiabe. Storie di orchi redenti e dinosauri da collezione. Storie di epidemie sconfitte e di libertà riconquistate.

Se le mandate al Premio Andersen, le leggeremo con passione, e premieremo le più belle, le più originali, le più autentiche.

Poi faremo festa.

MARCELLO MASSUCCO, AMMINISTRATORE UNICO MEDIATERRANEO SERVIZI

Il Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole” conta oltre mezzo secolo di tradizione e rituali consolidati, ma abbiamo pensato di porci in modo innovativo per cercare di raggiungere tutti attraverso gli strumenti che sono più congeniali alle nuove generazioni. Abbiamo quindi cercato di trarre qualcosa di buono anche dall’emergenza Covid e dalle nuove tecnologie introdotte in questi mesi con il progetto “Scrivere una fiaba”. Ormai ogni bambino, ragazzo o adulto ha imparato a utilizzare Zoom: perché non offrire a tutti la possibilità di interagire con uno scrittore professionista per imparare a scrivere una fiaba?