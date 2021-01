‘Santa’: “Illuminazione pubblica, un giorno sì e uno no”

Da “Crêuza de mä” – L’alternativa per Santa” riceviamo e pubblichiamo

Nel 2005 la trasmissione radiofonica Caterpillar s’inventava la campagna “M’illumino di meno”. Lanciata a livello nazionale dai microfoni di Rai Radio 2, invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili. Mentre nella versione originale dell’iniziativa si parla di un solo giorno all’anno, la nostra amministrazione pare voglia eccedere in zelo, ché un giorno sì e l’altro anche vediamo i lampioni spenti in diverse zone del territorio comunale.

A proposito di cose da farsi, è evidente che a questo punto servano interventi strutturali, che si traducono in impegni di spesa importanti. La dispendiosità dell’intervento non può più essere una scusa, perché i cittadini non ne possono più. Tornando invece agli amici di Radio 2, non vorremmo essere stati fraintesi. La questione ambientale è un tema serio, cui sarebbe il caso venissero legati interventi futuri, per esempio con strumenti d’illuminazione intelligente che permetterebbero al nostro Comune di ricevere finanziamenti europei. È un’idea, la nostra, che ci preoccuperemo di portare all’attenzione del Sindaco, ma non è il caso d’intestardirsi, perché questa situazione va semplicemente risolta.