Sanità: “Ipotesi Gaslini in Val Polcevera, il nostro sgomento”

Dal PCI Genova riceviamo e pubblichiamo

La Federazione di Genova del PCI apprende con sgomento una notizia, che speriamo non corrisponda a verità, secondo cui si progetterebbe il trasferimento dell’ospedale pediatrico Gaslini da Sturla alla Valpolcevera, proprio nelle aree dell’ex Miralanza, che non sono state considerate idonee per l’ospedale di vallata.

Una simile notizia, se verificata, sarebbe secondo noi più che grave, addirittura vergognosa.

I cittadini della Valpolcevera e Valle Scrivia stanno soffrendo da anni l’assenza di strutture ospedaliere territoriali adeguate alle loro necessità – specialmente in questi tempi lo si può vedere. Lo Scassi è saturo, non riesce a fornire a tutti un servizio, perché il bacino di utenza è enorme rispetto alle sue capacità. Quando si è trattato di considerare la costruzione dell’ospedale di vallata, quella stessa area – ovvero l’ex Miralanza – era stata definita non idonea.

Guarda caso, invece, per il Gaslini andrebbe tutto bene.

Perché un istituto pediatrico già esistente, che certamente ha i suoi problemi ma funziona abbastanza bene, avrebbe priorità su un ospedale di vallata? Forse perché, insieme ad esso, si proporrebbe un progetto residenziale?

Si tratterebbe di nient’altro che di una speculazione, un azzardo sulla salute dei cittadini, per di più in questo periodo di pandemia.

Tutto ciò è irricevibile, noi comunisti condanniamo fermamente una simile gestione della salute e dei territori.