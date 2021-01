A Recco martedì 26 e mercoledì 27 divieto di sosta con rimozione forzata per permettere la potatura di alberi. Il divieto inizia alle 7.30 e termina con la fine dei lavori. Riguarda via 25 Aprile a fronte dei civici 53 e 67, compresa l’area interna situata tra i civici 32 e 60 e in piazza Gastaldi tra civici 1 e 25.