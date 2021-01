Dal Circolo PD di Recco, Avegno e Uscio riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo Pd Recco Avegno Uscio e l’ Anpi Recco Camogli Sez. Ruby Bonfiglioli invitano a partecipare alla raccolta di firme per la proposta di legge contro il nazifascismo. Comitato promotore presieduto dal sindaco di Stazzema. Si firma nel proprio comune. A Recco si firma in segreteria prendendo l’appuntamento al numero 01857291211 o 01857291214. Per favore andate entro il 31 marzo.