RASSEGNA STAMPA. Sestri, muro antisbarco frena lavori

Oggi, venerdì 22 gennaio, auguri a Vincenzo. Mercati settimanali (ma siamo in allerta): Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: solluchero (godimento compiaciuto; comica reazione di una goffa vanità lusingata e sollecitata). Proverbi: “Chi tempo ha e tempo aspetta, tempo perde”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (oggi in ritardo, almeno in alcune edicole) . Sestri Levante: muro antisbarco angloamericano, frena i lavori alla Chiusa. Covid vaccini: partita la fase dei richiami. Emergenza covid: ricoveri stabili nella Asl 4, 8 in terapia intensiva. Covid scuola: gli intervistati esprimono giudizi sull’ipotesi maturità. Appalto rifiuti Amiu: “No delle imprese” ; “Servono chiarezza e dialogo il Tigullio rimanga unito”

Sestri Levante: rete idrica, riparato il guasto in centro. Sestri Levante: Giorno della Memoria, video sul Campo 52. Lavagna: Senno, artista in stand by. Chiavari: arriva “anziani digitali, lezioni di tecnologia. Chiavari: secondo posto a “Natale di luci”. Chiavari: maltempo, tetto scoperchiato. Chiavari: 5 ricorsi di balneari contro le mini proroghe.

Rapallo: torrente San Francesco e cantieri stradali, si decide quando scatterà lo stop al traffico. Rapallo: foglio di via triennale. Santa Margherita Ligure: incidenti stradali calati del 31 per cento. Santa Margherita Ligure: nuovo sito del Circolo Nautico. Portofino: cordoglio per la morte di Giorgio Cavallo.

Camogli: differenziata al 66,2 per cento. Recco vara la zona scolastica a 30 chilometri orari. Recco: 5.000 persone controllate nel 2020.

Coreglia: Giorno della Memoria, omaggio ai deportati e la poesia dei bambini per la piccola Nella.

la Repubblica. Camogli: nuove case e meno giovani, nessun recupero ad uso pubblico