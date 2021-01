Rapallo: porto, salta a fine febbraio la firma sull’atto supplettivo

Porto Carlo Riva, slitta di un mese la firma che il sindaco Carlo Bagnasco e l’imprenditore Davide Bizzi dovevano apporre martedì 26, sull’atto supplettivo (o convenzione) che riguarda le garanzie; documento che aveva richiesto decine di incontri tra i legali delle due parti. Il documento con allegata una dichiarazione della Capitaneria di porto, avrebbe dovuto essere pubblicato per venti giorni sull’Albo pretorio del Comune, cosa che non è avvenuta, pare per la dimenticanza di un funzionario. Era stata pubblicata solo una delibera di giunta. Davide Bizzi aveva già prenotato il volo da New York dove si trova per lavoro. Per Rapallo una figuraccia. Purtroppo slitta di un mese anche l’inizio dei lavori.

Il porto Carlo Riva dopo la mareggiata

