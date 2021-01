Rapallo: “Appalto rifiuti, no alle imposizioni dall’alto” (2)

Dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo, a firma del presidente Gianni Arena, riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento al dibattito politico riguardante l’affidamento, per quindici anni, alla società municipalizzata genovese della raccolta e smaltimento rifiuti anche nei comuni del Tigullio, il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo esprime la propria netta contrarietà a tale ipotesi.

Aggiunge il Presidente Gianni Arena: “L’affidamento ad un gestore unico

penalizzerebbe senza dubbio i comuni virtuosi che in questi anni hanno ottenuto risultati pienamente soddisfacenti sotto l’aspetto della raccolta differenziata con un conseguente più che probabile aumento dei costi per i cittadini. Oltre a questo, è il metodo che non convince: non ci piace l’idea che l’incarico venga affidato senza l’espletamento di una regolare procedura di gara, ma imposta dall’alto secondo una logica verticistica del tutto inaccettabile”. “Auspichiamo pertanto – conclude Arena – una soluzione condivisa della vicenda, che tenga conto delle reali istanze provenienti dal territorio”.