Portofino: infiltrazione d’acqua in via del Fondaco

A Portofino un’importante infiltrazione d’acqua si è verificata in via del Fondaco 5 in un locale di proprietà comunale in uso alla trattoria Concordia. I tecnici del Comune hanno verificato la causa: una tubazione deteriorata. Con l’aiuto di Idrotiguillio si è provveduto alla immediata riparzione grazie alla disponibilità dell’Impresa La Nuova Edilizia di Miosi Antonino che ha provveduto anche all’impermeabilizzazione del terrazzo nella parte danneggiata. Costo della riparazione 610 euro iva compresa.