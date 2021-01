Pallanuoto M/ A1: Pro Recco – Quinto 17-3

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo

Comincia con un successo il 2021 della Pro Recco che sconfigge il Quinto per 17-3 nel recupero della quarta giornata di campionato. Con questo risultato Ivovic e compagni conquistano matematicamente il primo posto nel gruppo A.L’allerta meteo costringe i biancocelesti a traslocare dalla Ferro di Recco alla Comunale di Sori, mister Hernandez lancia tre baby in formazione al posto degli indisponibili Mandic e Aicardi a cui si aggiunge in extremis Echenique, alle prese con un fastidio muscolare.

Partita senza storia (parziali 5-0, 4-1, 4-0, 4-2) con capitan Ivovic sugli scudi a segno cinque volte. Da segnalare la prima rete in serie A1 per Rossi.

In settimana la Pro Recco proseguirà gli allenamenti congiunti con il Canada in vista della trasferta di sabato, a Salerno, che chiuderà la prima fase del campionato.

