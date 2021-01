Leivi: ramo di pino spezzato, traffico interrotto sulla provinciale

A Leivi, in serata, il ramo di un grosso pino a lato della provinciale ed in prossimità delle scuole, si è spezzato restando però penzoloni sulla carreggiata, rappresentando un pericolo. Il traffico è stato interrotto. In un primo tempo si è pensato a chiamare gli uomini della Città metropolitana o i vigili del fuoco. Sono invece interveniti i componenti della squadra di Protezione civile in servizio a Leivi: Luigi Solari e Giovanni Solari. I due hanno lanciato una cima che ha agganciato il ramo; l’altra estremità è stata fissata all’auto della Protezione civile che, spostandosi, ha provocato la caduta del ramo. Una volta sezionato, la carreggiata è stata liberata e il traffico ha potuto essere riattivato.