Lavagna: Mondello, incredulità e solidarietà

La notizia, pubblicata ieri da Levante News, che l’ex sindaco Gabriella Mondello debba subire un nuovo procedimento per “scambio di voto” (Giuseppe Sanguineti e Luigi Barbieri per “abuso d’ufficio”) ha destato incredulità e solidarietà anche tra chi l’aveva avuta avversaria politica.

Era difficile, come per altro avevano dichiarato fior di legali, immaginare che la Procura risollevasse il caso dopo che l’ex sindaco ed ex onorevole non era stata giudicata perché l’accusa era praticamente nulla. Per altro ben difficilmente si può immaginare che una persona senza più alcuna carica amministrativa e politica possa promettere favori in cambio di voti. E voti a chi, visto che non era neppure candidata?

Gabriella Mondello è commossa dalle attestazioni ricevute. Precisa una sua affermazione riguardo al degrado della città: “Non intendo riferirmi alla gestione attuale la cui amministrazione è resa difficoltosa dall’emergenza covid e dal ridotto numero di dipendenti pubblici che il Comune è stato obbligato a ridurre a seguito allo stato di dissesto economico”.

Prosegue Mondello: “A proposito di dissesto economico non sono mai stati resi chiaramente noti i responsabili, nonostante esposti e segnalazioni che mi risultano siano state fatte ala Corte dei Conti. Su questi aspetti e su altre vicende mi premurerò di fare chiarezza personalmente nei prossimi mesi”. (m.m.)