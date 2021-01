Framura: bando per la gestione dell’Ostello della Gioventù

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Framura, facente parte delle Baie del Levante, guidata dal sindaco Andrea Da Passano, ha emesso un bando per l’affidamento della gestione dell’Ostello della Gioventù, realizzato nell’antico Hospitale in frazione Costa. La concessione avrà la durata di ben 61 anni, mentre il canone, che dovrà essere offerto in sede di garanzia, non potrà essere inferiore a quello stimato dal Comune e pari a 3.500 euro annui. Le offerte dovranno essere inviate agli uffici comunali entro mezzogiorno di sabato 20 febbraio 2021, mentre la seduta pubblica per l’apertura e l’analisi delle offerte si terrà mercoledì 24 febbraio, alle ore 10 nella sala consiliare del Municipio. Il bando di gara, con tutte le modalità di presentazione delle offerte, è pubblicato sul sito internet del Comune di Framura (www.comune.framura.sp.it – comuneframura@legalmail.it).