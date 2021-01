Chiavari: al via su ‘MioCinema’ la rassegna di film dedicati al cibo

Dal cinema Mignon di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Chiudiamo la settimana con una nuova rassegna in partenza Sabato 23/01: “Il gusto del cinema”. Una rassegna tematica dedicata al cibo e alla tradizione della tavola.

Arrivano su MioCinema 12 film che raccontano, ciascuno a suo modo, il potere della buona tavola. Film da guardare e gustare, scelti per ridere o riflettere, per raccontare paesi e tradizioni: che si tratti del cous cous magrebino di Kechiche o di manicaretti della tradizione semplice francese capaci di conquistare un Presidente, di una sorprendente zuppa taiwanese o della haute cuisine che trasforma, al ritmo di soul, una trattoria di basso livello in un ristorante alla moda, della cucina indiana di una cuoca ladruncola o di quella romana di Ettore Scola, di ottimi dorayaki o raffinatissimo cioccolato.

Una rassegna per tutti i gusti e tutti i palati, con il grande privilegio di non causare indigestione!

I titoli della rassegna:

Il pranzo di Babette di Gabriel Axel (1987) – La cena di Ettore Scola (1998) – Cous Cous di Abdellatif Kechiche (2007) – Soul Kitchen di Fatih Akin (2009) -Una stella in cucina di Dilip Mehta (2009) – Emotivi anonimi di Jean-Pierre Améris (2010) – La cuoca del presidente di Christian Vincent (2012) – Le ricette della signora Toku di Naomi Kawase (2015) – Quando l’Italia mangiava in bianco e nero di Andrea Gropplero (2015) – Sieranevada di Cristi Puiu (2016) – Mr. Long di Sabu (II) (2017) – La fattoria dei nostri sogni di John Chester (2018)

Vi anticipiamo anche che dal 27 gennaio sarà disponibile la rassegna dedicata alla Giornata della Memoria. Seguiranno ulteriori dettagli.