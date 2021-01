Chiavari: spaccio droga, arrestato cittadino di Sestri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Chiavari, esito attività finalizzata prevenire e reprimere spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, nato e residente in Sestri Levante. I militari operanti, a seguito di perquisizione personale e locale eseguita presso il domicilio, rinvenivano gr.300 di hashish, gr. 5 di Marijuana, nr.75 munizioni cal.22, un caricatore per pistola e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Arrestato tradotto presso casa Circondariale di Ge-Marassi.