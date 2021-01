Chiavari-Lavagna: apprensione nella notte

La pioggia si è abbattuta a tratti con violenza dalla notte. Diverse le frane in Val di Vara, una in particolare sulla strada di Cento Croci; nel Tigullio un importante cedimento è avvenuto a Rapallo sulla strada per San Quirico. E secondo quanto annunciato da Arpal abbiamo registrato l’innalzamento del livello dell’Entella fino alla tracimazione in due punti, in corrispondenza di corso Dante e alla foce, dove è stato chiuso il sottopasso Tito Groppo. A Carasco chiusura di due ponti. La protezione civile di Chiavari monitora l’Entella dalla notte scorsa e proseguirà fino domani mattina quando cesserà l’allerta arancione. I timori parlano di una possibile nuova tracimazione nella notte.