Chiavari: Entella, restituiamogli le parti di alveo rubate

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è interessato – riferisce TelePace – all’ipotesi di uno scolmatore del torrente Lavagna per evitare la piena a valle del fiume Entella, di cui il Lavagna è affluente. Tutte le proposte meritano rispetto. Questa tuttavia distoglie l’attenzione dalla Diga Perfigli il cui iter burocratico avanza a passi veloci.

Occorrerebbe inoltre sapere i costi e i tempi dello scolmatore e il suo tracciato. Forse nello stretto tunnel dove corre l’acquedotto che serve il Tigullio occidentale?

Restano altri motivi per convincere la città metropolitana a non buttare via i soldi nella diga Perfigli. Liberare la foce dell’Entella dalla barriera di detriti accumulatisi. Recuperare seppur piccole parti di alveo rubate all’Entella.

Noi non crediamo nei convegni, pensiamo però serva far sentire i pareri delle associazione ambientaliste e animaliste, di partiti che gravitano nella zona, degli amministratori, di associazioni e liberi professionisti che abbiano qualche cosa da dire. A Marco Bucci, sindaco della Città metropolitana quali voci giungono oltre a quelle del Comitato “Giù le mani dell’Entella” e dei Cinque Stelle di Chiavari?