Chiavari: Entella, leggera tracimazione in due punti

Alle 18 i torrenti Graveglia e Sturla hanno cessato l’innalzamento dell’acqua, mentre nel Lavagna che attraversa la Fontanabuona l’innalzamento del livello è ancora in corso. A Chiavari l’Entella è lievemente tracimato in corrispondenza di Corsi Dante e alla foce con via Tito Groppo chiusa al traffico.

Rinaldo Lavaggi, coordinatore della Protezione civile, con il prolungamento dell’allerta, ha predisposto nuovi turni di monitoraggio fino alle 6 di domani. E una squadra a parte monitorerà l’Entella al ponte della Maddalena in concomitanza con la partita che la Virtus Entella disputa al comunale a partire dalle 21. La situazione comunque è sotto controllo.