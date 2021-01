Sono terminate alle 23 le operazioni di spegnimento e bonifica di un rustico andato a fuoco sulle alture di Sori, tra la frazione di Sussisa e il Monte cornua. L’immobile, in mezzo al bosco, è collegato alla strada provinciale da un sentiero pulito, ma difficoltoso per stendervi le manichette dell’acqua collegate all’autobotte. Il rogo divampato poco dopo le 17 ha richiesto l’arrivo di squadre provenienti da Rapallo e da Genova. Misteriose le cause che hanno innescato l’incendio.