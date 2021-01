da Facebook Comune di Sestri Levante

Torna l’aggiornamento sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Abbiamo 37 persone positive in isolamento domiciliare, di cui un nuovo caso, e 5 cittadini ricoverati nel reparto Covid-19.

Domani, come ogni venerdì, faremo un riassunto dell’evoluzione dei contagi in questa settimana.