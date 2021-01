Riviera spezzina: “Valorizzare maggiormente i suoi vini”

di Guido Ghersi

Il presidente del Consorzio per la tutela dei vini Doc ed Igt della provincia della Spezia, Andrea Marcesini, ha proposto all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana di istituire un marchio forte per i vini della zona costruendo un “Igt ligure” che consorziando le locali produzioni possa competere con i marchi più forti e blasonati, in modo da costituire

una Doc ligure. In tal senso si sono svolti già alcuni incontri sia con il citato assessore Piana che con il presidente dell’Enoteca Regionale di Castelnuovo Magra, Marco Rezzano. Negli incontri sono stati toccati anche i diritti di reimpianto per ampliare i vitigni in ristretti territorii come sono le Cinque Terre.