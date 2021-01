Un sospetto ictus ha colpito una persona a Rezzoaglio; in questi casi, per avere prospettive di una guarigione, è necessario che il paziente arrivi in ospedale entro un’ora. La persona è stata così trasferita in ambulanza fino a Cogorno e qui è stata imbarcata sull’elicottero Drago dei vigili del fuoco che l’ha trasportata al San Martino evitando la corsia unica in autostrada tra Chiavari e Rapallo e i frequenti semafori, come quello delle Grazie lungo la via Aurelia a Chiavari.