RASSEGNA STAMPA. Appalto rifiuti, Bucci apre al confronto

Oggi, giovedì 21 gennaio, auguri ad Agnese. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: rigattiere (persona dedita al commercio di compravendita di roba usata). Proverbi: “Chi non ha voglia è ricco”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Appalto rifiuti. Bucci adesso accetta il confronto; I commercianti: “Amiu, l’aumento delle tariffe sarebbe ingiusto e ingestibile (Commento. Oltre alle palanche, occorre guardare anche alla qualità del servizio). Covid scuola: “Da lunedì rientro in classe al 50 per cento”; “I nostri ragazzi hanno bisogno di tornare in classe”; “La socialità è essenziale”; “Pochi treni e bus, rientriamo volentieri, ma si rischia”. Emergenza covid: Rsa Uscio, è no vax un terzo degli operatori”; “Moneglia adesso è covid-free (Commento. E tanti anziani si chiedono cosa voglia dire no-vax o covid free e rinunciano a leggere il loro quotidiano). Covid economia: a Sestri Levante, decolla il progetto sostegno cuochi. Poste: riaprono gli sportelli.

Moneglia: frana della Lascia, sì al progetto dei lavori. Sestri Levante: concessioni demaniali, Fiba contro i sindaci. Chiavari: truffa del rilevatore gas, due arresti a Genova. Chiavari: area Italgas, il Comitato chiede chiarezza. Chiavari: Lorenzo Negri torna in libreria. Chiavari: smaltimento acque, sopralluogo a Ri Basso. Chiavari: Tassano sviluppo sostenibile e obiettivi futuri. Carasco: nuove strisce, sicurezza per i pedoni.

Zoagli: per Solari non prioritario l’attracco per i battelli turistici. Rapallo: polizia locale, sanzioni a raffica nell’anno covid. Rapallo: il comandante della Finanza incontra il sindaco. Santa Margherita Ligure: a San Siro modifiche viabilità. Portofino: l’hotel Splendido fa il bis, nuovo riconoscimento. Parco di Portofino: il Pd con Olivari.

Recco: il decesso dell’ammiraglio Manuel Revello. Recco: Sara Mancinelli dirigente Polstrada di Alessandria.

Borzonasca: ponte pericolante, intervento fino a metà febbraio. Val d’Aveto: ripensare la montagna, questionari per i giovani.