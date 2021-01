L’assessore Antonella Aonzo, assessore alle finanze a Rapallo, dovrà fare miracoli. Domani l’annunciata riunione della maggioranza limitata al solo bilancio 2021. A parte le spese di ordinaria amministrazione, per gli investimenti bisognerà fare i conti con le drastiche minori entrate dovute a parcheggi, contravvenzioni, tassa di soggiorno. E a tutte le agevolazioni concesse e spese sostenute. Per il settore economico pubblico il 2021 sarà per molti aspetti peggiore del precedente.

Antonella Aonzo e il sindaco Carlo Bagnasco