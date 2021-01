Pignone: ponte antico riapre, ma solo a pedoni (residenti)

di Guido Ghersi

L ‘Amministrazione comunale di Pignone, in Media Val di Vara, guidata dal sindaco Ivano Barcellone, in questi giorni aprirà, ma solo per i pedoni, l’antico ponte, vecchio di oltre 4 secoli spazzato via dalla piena del sottostante torrente, durante la tremenda alluvione del 28.11.2011.

Il Comune, superati contenziosi e burocrazia, dopo che lo stesso ponte, era stato ricostruito nel 2018, ha dato il benestare all’apertura, con il solo transito pedonale nella parte centrale e di transennare l’area lungo i parapetti, in attesa della posa delle ringhiere, come da ordine della

Soprintendenza ai Monumenti della Liguria.

Il sindaco ringrazia la “Fondazione Carispezia” e il “Credit Aghricole Italia”, per l’impegno economico profuso sul territorio.