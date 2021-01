Moneglia: Aldo Spinelli, un regalo da 50.000 euro a Leonardo

Ieri Rai 3 Liguria ha mandato in onda un servizio. Ha intervistato Leonardo Ravelli, 15 anni; l’anno scorso a Capodanno, a Cuggiono (Mi) ha raccolto da terra un oggetto avvolto in un giornale. Era un petardo che, esploso, gli ha arrecato diversi danni tra cui, il più grave, l’amputazione della mano sinistra. Il chirurgo era però riuscito a salvargli il polso. Il padre Claudio ha raccontato il suo sogno: restituire una protesi robotica al figlio. Ma erano necessari 50.000 euro. Oggi dagli stessi microfoni della Rai il terminalista ed ex presidente del Genoa Aldo Spinelli ha detto che, in accordo con la moglie, sarà lui a donare quei 50.000 euro. Un gesto meraviglioso con cui, forse, Spinelli ha voluto festeggiare anche i suoi 80 anni compiuti lo scorso 4 gennaio.