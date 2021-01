Lavagna: “Rifiuti, i motivi per dire no a Bucci”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, consiglieri comunali di “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Interrogazione

In questi giorni la stampa ha riportato la notizia secondo la quale il Sindaco Metropolitano Marco Bucci vorrebbe far diventare Amiu il gestore unico dei rifiuti per l’intera area metropolitana genovese, includendo pertanto tutti i comuni della “vecchia Provincia” e quindi anche il Tigullio.

Riteniamo tale decisione grave ed estremamente rischiosa per i seguenti motivi:

– Attualmente la raccolta differenziata della città di Genova, gestita da Amiu, raggiunge faticosamente il 35%, mentre nei comuni del Tigullio si attesta a valori ben più alti raggiungendo nei comuni più virtuosi anche il 75%. Tali valori sono stati raggiunti faticosamente nel corso degli anni attraverso l’impegno delle varie amministrazioni e la risposta concreta dei cittadini.

– La scelta di un gestore unico andrebbe effettuata sulla base delle migliori competenze e dei migliori risultati nella gestione, mettendo a confronto imprese pubbliche e private al fine di garantire ai cittadini il miglior servizio al minor costo possibile.

– Un unico gestore per un’area così vasta, come quella che si andrebbe a creare con il progetto di Bucci, non sembra garantire la possibilità di mettere in atto tutti quegli interventi di controllo e di differenziazione delle tipologie di raccolta dei rifiuti derivanti dalle diverse caratteristiche dei centri da servire (comuni della costa, piccoli centri collinari e montani, centri storici e città più estese).

– La Città Metropolitana e la Regione dovrebbero, a nostro avviso, preoccuparsi piuttosto di mettere a disposizione dei Comuni adeguati impianti di trattamento, recupero e trasformazione dei rifiuti differenziati, la cui mancanza costringe oggi a costosi trasporti anche fuori regione impedendo la riduzione dei costi del servizio malgrado gli alti livelli di differenziazione raggiunti.

– Molti sindaci del nostro territorio hanno espresso tutti i loro dubbi e la loro contrarietà al progetto di Amiu gestore unico dell’area metropolitana.

Il Comune di Lavagna ha iniziato l’iter di preparazione del nuovo bando per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e ha affidato un incarico esterno per la preparazione del capitolato di gara e nei prossimi mesi si attende l’assegnazione dell’incarico al nuovo gestore.

Per quanto sopra precisato, Officina Lavagnese chiede a codesta Amministrazione quale siano i propri orientamenti a proposito della scelta del Sindaco della città Metropolitana, Marco Bucci, e quali gli orientamenti di fronte al problema della gestione dei rifiuti, tenuto anche conto dell’urgenza che questa gestione sta assumendo nella nostra città per una ormai manifesta incapacità dell’attuale gestore a garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.