Lavagna: nuovo procedimento per Mondello, Sanguineti, Barbieri

Ad annunciarlo è la stessa interessata. Ci sarà una riedizione del processo ai politici lavagnesi; procedimento legato al presupposto che gli stessi avessero rapporti con la ‘ndrangheta. La Procura ha deciso di sottoporre l’ex sindaco Giuseppe Sanguineti e il suo vice Luigi Barbieri a giudizio per “abuso di ufficio” per la concessione dell’area in zona Madonna della Neve e l’ex sindaco ed ex parlamentare Gabriella Mondello per il supposto reato di “voto di scambio”.

La notizia ha stupito gli interessati ed i loro legali.

La professoressa Gabriella Mondello dice: “Me lo aspettavo. Dopo tutto il polverone alzato e la constatazione che era sbagliata la stessa accusa mossa nei miei confronti, si vuole un nuovo procedimento. Ma sono estranea a quanto mi si vuole addebitare. Non avevo nessuna carica pubblica, come era possibile che promettessi favori? Come avrei potuto assolvere la promessa dal momento che non ero neppure candidata a quelle elezioni e non ero più parlamentare? Questa volta tuttavia griderò a tutti la mia innocenza; in tanti anni come primo cittadino non ho mai fatto che il bene della cittadinanza. Sono estranea ai fatti contestati così come lo sono al degrado in cui versa la mia città. Mi stupisco solo che si persegua un mio ipotetico reato che non potevo commettere e non si indaghi su altre gravi vicende che interessano la città”.