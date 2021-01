Chiavari: tubi depuratore, spunta l’argine sinistro dell’Entella

Da Pierluigi Biagioni riceviamo e pubblichiamo

Nell’intervento sul Levante News del 17 1 2021, viene riportato quanto segue “Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Chiavari, il consigliere Giovanni Giardini, che è architetto e quindi un tecnico che sa di cosa si parla, è tornato su un tema che non è secondario: le tubazioni di collegamento tra Fontanabuona e depuratore, che strada percorreranno?”

A questo proposito, ci pregiamo informare il consigliere Giovanni Giardini che sulla base di una nostra proposta di realizzare il depuratore di vallata in zona Madonna della Neve a Lavagna, Iren aveva risolto il problema posto dal consigliere Giovanni Giardini, ovvero far passare le tubazioni sulla riva sinistra del fiume Entella come da piante allegate. Tale tubazione arrivava fino al depuratore in Fontanabuona in un sito da scegliere. La soluzione da noi proposta venne giudicata da Iren come fattibile ma poi fu scelta la colmata di Lavagna che in seguito non ebbe il benestare per la sua realizzazione perche’ alla foce di un fiume! Venne comunque scelta la colmata di Chiavari! Noi abbiamo, tutt’ora, comunque proposto altre ubicazioni, ma la colmata di Lavagna era da preferirsi secondo alcune autorita’.

Amantini Massimiliano –Biagioni Pierluigi – Spanò Angelo / Europa Verde – area Tigullio