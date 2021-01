Oggi a mezzogiorno circa, una tromba d’aria si è abbattuta su Chiavari scoperchiando il tetto di un condominio in salita Levaggi. Una lamiera è volata in strada senza arrecare danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova con un’autoscala; hanno messo in sicurezza il tetto fissando altre lamiere e coprendo il tetto per evitare le infiltrazioni dovute alla pioggia.