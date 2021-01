Chiavari: “Scuola in area Italgas, le dichiarazioni opposte”

Da Emilio Cervini, già amministratore di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ritornerò sull’argomento dell’utilizzo dell’ex area Italgas a Chiavari, le continue e recenti dichiarazioni nel merito del nostro Sindaco mi lasciano sconcertato !

Come è possibile affermare in un’intervista televisiva non più di una settimana fa e poi ribadire in Consiglio Comunale che sull’ex area Italgas potrebbe sorgere una nuova scuola, anzi che è stato il Comune “ a mettere sul piatto “ della Città Metropolitana questa possibilità e poi, pochi giorni dopo, dichiarare tranquillamente a mezzo stampa e ancora oggi con un’intervista televisiva che “ lì non sorgerà mai una scuola! “( E di tutto questo ci sono le registrazioni! ).

Forse il nostro Primo Cittadino- già in campagna elettorale- ha le idee confuse o peggio ancora ha imparato l’arte della cattiva politica e cioè che l’importante è promettere che faremo faremo… tanto si fa presto poi a dire il contrario.

D’altra parte questo metodo usato da Di Capua non sembra neppure tanto nuovo: lo ha già usato per esempio in riferimento alla destinazione della Cittadella ( l’ex Tribunale).

Mentre una parte della sua maggioranza dichiarava pubblicamente di non sapere nulla del progetto predisposto dal duo Canepa-Stanig ( “ Non ci risulta sia mai stata fatta una maggioranza sul suo destino complessivo,nè siamo stati informati dall’Assessore…”), sempre pubblicamente Partecipattiva dichiarava il contrario (“ Una volta condivisa l’idea col Sindaco e con la maggioranza è partito il lavoro fattivo …”).

E il Sindaco ? … Zitto! Tipicamente di chi se c’è è distratto oppure sono gli altri che sbagliano sempre. Forse non è un caso che abbia sempre vicino il suo avvocato di fiducia !

Sicuramente, dopo queste mie considerazioni, mi accuserà ( come ha già fatto) di chissà quali cospirazioni e di essere solo un ex che rappresenta il passato!

Stia sereno, non ho alcuna intenzione di candidarmi, ma ho solo la passione civile di dire ciò che penso e nessun padrone a cui obbedire.

Chiavari forse si merita qualcosa di meglio di un Sindaco “ travicello “.