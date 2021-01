Chiavari: “L’appalto unico rifiuti, l’Amt e Sandro Garibaldi”

Da Giorgio Canepa, capogruppo Partecipattiva in Consiglio comunale a Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Partecipattiva è da sempre molto attenta al tema della gestione dei rifiuti. E’ anche per questo, quindi, che le affermazioni e le intenzioni, di cui abbiamo letto in questi giorni, ci lasciano molto perplessi.

Per tante attività siamo sempre stati favorevoli ad una gestione pubblica: se attraverso un management competente e responsabile si riesce a dare all’utenza (cioè ai Cittadini) un servizio innovativo ed economico, non può che essere una buona cosa. Così è stato, ad esempio, per il trasporto pubblico con AMT che ha dato degli ottimi risultati sia in termini di bilancio che di servizi innovativi.

Tuttavia, circa l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani, con appalto unico ad AMIU, siamo sicuri che si possa replicare quanto fatto da AMT? Le condizioni e l’attuale situazione dei costi e del servizio dove già AMIU opera ci lasciano molto perplessi e nutriamo grossi dubbi che la gestione possa migliorare.

Oggi il servizio rifiuti, a Chiavari, si avvale di una tecnologia piuttosto avanzata, oltre ad offrire servizi aggiuntivi che difficilmente AMIU sarà in grado di replicare. Tra l’altro è evidente il divario dei costi (che poi per legge pagherà il Cittadino): a Genova sono superiori almeno del 20% a fronte di servizi inferiori. E questo è facile da verificare: basta fare una passeggiata a Genova ed una a Chiavari per rendersene conto oppure scorrere i dati del costo per utenza o, ancor meglio, vedere la percentuale di differenziata, cosa questa che costituisce sicuramente un grosso valore aggiunto per una buona gestione dell’ambiente.

Sui media di oggi compare una dichiarazione di Sandro Garibaldi “Rappresento il Tigullio e lo difenderò sempre. Ho incontrato alcuni dirigenti AMIU, ho chiesto documenti. Li studierò, valutando pro e contro dell’affidamento ….”

Come al solito questo Consigliere Regionale, che dubitiamo rappresenti veramente il Tigullio, dice di “dover vedere e capire” ma poi nei fatti se ne lava le mani. Vedere e capire cosa visto che i dati sono noti? Ma non dovrebbe conoscere bene le problematiche della gestione rifiuti dal momento che era Vice-Sindaco nell’Amministrazione Levaggi che aveva introdotto nuove modalità di gestione del servizio.

Auspichiamo che “veda e capisca” in fretta e comunichi la sua valutazione ai Cittadini, senza tener conto di quanto più convenga al suo partito.

Noi di Partecipattiva, e con noi tutti i Cittadini di Chiavari, restiamo in attesa che Sandro Garibaldi decida da che parte stare, se con i Cittadini o con il “suo” partito.