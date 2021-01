Camogli: “Una città messa in vendita”

Da Antonio leverone, per il Comitato spontaneo tutela territorio, riceviamo e pubblichiamo



Quando recentemente, ho letto sulla stampa che l’ex Istituto scolastico e

religioso Clotilde Olivari di Ruta, sarebbe stato messo all’asta per meno

di un milione di Euro, ho pensato che ancora una volta la mia Città si

stava vendendo. L’istituto aperto nel lontano 1951 e gestito dalle Suore

Somasche fino al 2002, nel 2009 l’amministrazione comunale ne decide

il cambio di destinazione d’uso, (procedura molto utilizzata dalle

amministrazioni che si sono succedute), quale il frazionamento in

appartamenti, autorimessa interrata e piscina. L’ennesima speculazione

edilizia destinata a alimentare il mercato della seconda casa.

Nel 2013 la stessa procedura è stata applicata a un altro istituto

scolastico e religioso: il complesso delle Gianelline che si è conclusa con

un’altra speculazione immobiliare. Oggi guardando quelle finestre le

vediamo chiuse per molti mesi. La stessa amministrazione dei facili cambi

di destinazione d’uso, aveva ottenuto anche il mio voto per la proposta di

destinare le Gianelline alle scuole primarie e secondarie. Una occasione

per dotare la nostra Città di un complesso scolastico moderno con ampi

spazi e un’area esterna a parco. Ottennero il mio voto e dopo, la mia

delusione e anche qualche sentimento più forte.

C’era una fabbrica di trasformatori, la Pisoni si diceva. L’elettronica la fece

chiudere e alla fine degli anni ‘70 cessò l’attività. La mia Città aveva

l’occasione di risolvere buona parte dei problemi di viabilità legata ai

residenti e soprattutto dare un moderno servizio al commercio della città

con un innovativo sistema di interscambio per le merci. Per i turisti con un

servizio di parcheggio periferico e collegamento al centro città anche con

mezzi elettrici. Nulla di tutto questo ma la solita speculazione immobiliare,

per altro legittima come le altre.

Camogli aveva anche l’area dell’ex gasometro. Uno spazio pubblico

strategico dove realizzare un parcheggio pubblico a rotazione in struttura,

armonizzato con il piccolo borgo antico sul lato destro del torrente Gentile

(o cian du lô – il piano del lupo). Ci sono esperienze positive su tali

soluzioni, e una anche a Camogli in via Mazzini in località Priaro. Niente di

tutto questo: vendita dell’area per far costruire un albergo mai aperto e

chiuso da anni che, paesaggisticamente, è una diga a sbarrare la valle del

Gentile e a imbrigliare quel piccolo borgo antico. Forse stiamo attendendo

l’occasione per il prossimo cambio di destinazione d’uso.

Vicino a quel monumento, ancora dedicato al nulla, ora scavano un

parcheggio interrato peccato che saranno box e parcheggi tutti privati.

Camogli ha così venduto ancora terreno e uso (per sempre) del

sottosuolo pubblico. Avremo così presto una struttura privata in pieno

centro storico che aumenterà il traffico in centro città senza risolvere

alcunché per residenti e turisti.

Cosa “abbiamo” ancora da vendere: enormi volumi dimenticati degli ex

ospedali dismessi (sono in vendita da parte della Cassa Depositi e

Prestiti). E’ solo questione di eventuali cambi di destinazione d’uso.

Facendo una passeggiata sul Monte, inevitabilmente incontriamo il

grande complesso di Portofino Kulm&Kursaal, piacevole complesso

Liberty realizzato a metà dell’ottocento, ristrutturato e nuovamente

inaugurato nel 1906. Chiuso dal 2013 (la struttura non è stata più

aggiornata alle nuove esigenze del turismo) e oggi proprietà di

UnipolSai e pare in vendita. Anche in questo caso, cosa stiamo

aspettando? Un ricco impresario russo o cinese (scusate la banalità

della riflessione) che con un colpo di spugna cancellerà cultura, storia,

futuro, chiedendo, forse, l’ennesimo cambio di destinazione d’uso che

inevitabilmente arriverà.

E ancora, se raggiungiamo il Semaforo nuovo, struttura realizzata

all’inizio del 1900 nel cuore del Parco regionale di Portofino, dove

sembra di raggiungere il cielo e di volare con le ali di un gabbiano,

troviamo abbandonato e degradato un complesso di origine militare,

più volte ristrutturato con soldi pubblici e inesorabilmente ancora

abbandonato. Nel Luglio del 2020 l’Agenzia del Demanio in funzione di

un bando “Valore, Paese, Fari” assegna costruzioni e area parco alla

New Fari srl. per la ristrutturazione e l’utilizzo. Non si è ancora mosso

nulla e Parco e Comune, credo, non sappiano nulla sullo sviluppo

dell’iniziativa. Il degrado continua in un parco naturale che dovrebbe

diventare Nazionale e che è attualmente commissariato.

Alcune proposte dove è ancora possibile intervenire:

Camogli ha assolutamente bisogno di giovani famiglie residenti. 5.000

abitanti ma è solo un numero sulla carta e sostenuto con artifici

burocratici, in costante fase di invecchiamento. La situazione dell’ex

istituto Clotilde Olivari potrebbe essere l’opportunità per una

acquisizione pubblica e la trasformazione in appartamenti da riservare a

residenza per giovani famiglie. Una riflessione in merito: istituti e scuole

realizzati a suo tempo per ragazze e ragazzi con donazioni di

benefattori e forse anche con risorse pubbliche, che buttiamo nell’arido

mercato dei soldi e a favore di pochi.

I pregiati volumi degli ex ospedali e, perché no, eventualmente i volumi

dell’albergo mai nato del piano del lupo e il patrimonio di Portofino Vetta

(così chiamato da D’Annunzio) potrebbero essere considerati quali

volumi utili per interessi collettivi da inserire nei grandi progetti del Parco

Nazionale di Portofino e per la gestione congiunta della eccezionale

realtà del parco marino Pelagos per la tutela dei cetacei ,in cui la Liguria

è completamente immersa e Portofino ne è al centro.

Studio e ricerca, presenza universitaria, ospitalità per giovani, incontri

internazionali, turismo di qualità, posti qualificati per ragazzi e ragazze

che si aprono al lavoro.

Utopie, può darsi ma prima è necessario parlarne, informarsi

confrontarsi, valutare e quindi agire.

Quanto esposto è stato trattato negli anni, in diverse occasioni sia

temporali che per argomento e da fonti diverse.

Parliamone.