A Camogli sono iniziati i lavori per dotare di un marciapiedi a sbalzo, il tratto di via Bettolo compreso tra via Lorenzo Bozzo e scalinata Gente di Mare. E’ il primo passo per rendere meno pericolosa una strada a doppio senso di marcia su cui scorre tutto il traffico che transita nel centro della cittadina. Il transito, fino al termine dei lavori, è a senso unico alternato regolato da un semaforo.