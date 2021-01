Teatro Pubblico Ligure: “Il giardino delle utopie” con “LeAw”

La terza puntata de “Il giardino delle utopie”, progetto on line ideato e realizzato da Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, è in programma giovedì 21 gennaio alle ore 21 con il titolo Leaw: Leave Everything and Wander. La nuova utopia realizzata è quella di Sara Bertagnolli e Luca Sguazzini, una giovane coppia che ha lasciato l’Italia con un camper e pochi soldi in tasca, per esplorare il continente americano e raccontare la loro avventura sui social, come perfetti blogger e youtuber.

Nel 2017 hanno lasciato le loro carriere nel campo del lusso e della moda, per partire a bordo di un camper del ’90 e iniziare una nuova vita, piena di incertezze, ma anche piena di possibilità.

Lei ex assistente personale dello stilista Philipp Plein, lui modello e concorrente della trasmissione televisiva Ballando con le stelle.

Lanciano il loro progetto LeAw, Leave Everything And Wander (Lascia tutto e vaga), bandiera del loro viaggio dall’Alaska all’Argentina, percorrendo tutto il continente americano con un bagaglio di soli 50 chili, 1770 euro a testa e 70.000 km davanti. «Vogliamo ispirare le persone ad essere coraggiose e a non aver paura di rischiare, di cambiare vita, carriera, amore…», racconta Sara, sul profilo instagram di LeAw. La loro avventura è raccontata tramite i video sul loro canale Youtube, che conta 74.100 iscritti e 13,3 milioni di visualizzazioni. Ogni video mostra una tappa, ne narra le peculiarità e viene arricchito dalle considerazioni dei due esploratori.

“Il giardino delle utopie” nasce sulle pagine facebook di Teatro Pubblico Ligure, Teatri Possibili e Compagnia Corrado d’Elia, di cui Maifredi e d’Elia sono i direttori artistici, per andare oltre il presente di un anno particolarmente difficile, l’anno del Covid appunto. “In questo momento disastrato – spiegano Maifredi e d’Elia – vorremmo ripartire proprio da qui. Ribadire, con questo progetto, il ruolo centrale dell’utopia e del sogno nella vita di tutti i giorni. Apriamo una finestra su chi ci è riuscito, su chi ce l’ha fatta, chi l’ha realizzata e ogni giorno la tiene viva. Daremo esempi di speranza, di forza e di desiderio. Parleremo di scelte particolari, di chi non si è arreso, di chi ha lottato, chi ha messo in discussione quello che aveva, di chi ha abbandonato il lusso per l’essenziale”.

Info su www.teatropubblicoligure.it e www.corradodelia.it

Biografie

Sergio Maifredi, nato a Genova nel 1966, regista, presidente e direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure, da lui fondato nel 2007. Dirige teatri e festival. Ha creato progetti di audience engagement e community development per Comuni italiani, Fondazioni, Istituti Italiani di Cultura e Istituzioni internazionali. Sviluppa progetti di fund raising per enti pubblici e privati. È Sovrintendente della Fondazione Teatro Sociale di Camogli. È stato consigliere di amministrazione della Fondazione Carlo Felice di Genova, direttore organizzativo del Teatro Vittoria di Roma, direttore artistico del Teatro Comunale di Barletta, vice direttore del Teatro della Tosse di Genova e regista residente al Teatr Nowy di Poznan in Polonia. Membro della Commissione Nazionale Unesco dal 2009 al 2012.

Corrado d’Elia, nato a Milano nel 1967, è attore, regista, drammaturgo, ideatore e organizzatore di eventi culturali. Nel 1995 fonda Teatri Possibili: Compagnia, Scuola, Circuito, Ente di produzione e organizzazione teatrale. Dal 1998 al dicembre 2015 è stato Direttore del Teatro Libero di Milano. Da gennaio 2016 è stato Co-Direttore artistico di MTM Manifatture Teatrali Milanesi (Teatro Litta, Teatro Leonardo e Cavallerizza riuniti). Nel 2019 lancia il progetto La Bella Stagione, di cui è ideatore e direttore artistico.

Sara Bertagnolli, esploratrice e YouTuber, nasce a Merano (BZ) nel 1987. Nel 2009 si laurea in Storia e critica del cinema a Milano, e dopo alcuni anni raggiunge risultati professionali di alto livello nell’ambito manageriale, diventando l’assistente personale e il braccio destro dello stilista Philipp Plein. Ha studiato recitazione alla scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano ed è stata attrice per diverse campagne pubblicitarie e cantante nel gruppo MadameX. Senza paura ha scelto di cambiare vita e partire. Nel 2017 crea il progetto “LeAw Leave Everything And Wander” insieme al compagno Luca Sguazzini e parte per esplorare il mondo.

Luca Duarte Sguazzini, esploratore e Youtuber, nasce a Lisbona in Portogallo nel 1988. Ha vissuto in Spagna e poi 9 anni in Brasile con la sua famiglia. Ha viaggiato molto fin da bambino e, dopo aver affrontato un viaggio in solitaria in Australia nel 2013, è tornato in Italia dove si è affermato come uno degli influencer più seguiti a livello internazionale lavorando come modello per numerosi brand di moda. Nel 2016 ha partecipato al programma televisivo “Ballando con le stelle” classificandosi terzo. Nel 2017 crea il progetto “LeAw Leave Everything And Wander” insieme alla compagna Sara Bertagnolli e parte per esplorare il mondo.”