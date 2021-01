Sestri: ‘Olympia 2021’, il nuovo progetto che coniuga sport e disabilità

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

La Giunta oggi ha approvato il partnerariato per il progetto “Olympya2021 – Sport, disabilità e benessere” che il Comune di Sestri Levante, in qualità di capofila del Distretto socio-sanitario 16, presenterà al bando 8×1000 della Chiesa Valdese.

“Olympya2021 – Sport, disabilità e benessere” ha come finalità il coinvolgimento di persone adulte con disabilità in progetti educativi di vita indipendente, abitare in autonomia, servizi educativi territoriali e di giovani con disabilità acquisita segnalate dai servizi sociali per sperimentare percorsi ed esperienze sportive individuali e di gruppo.

La Giunta, tra le altre cose, ha perfezionato l’esenzione Cosap in periodo Covid, già in essere, anche per gli ambulanti del mercato e condiviso interventi per migliorare l’area sportiva del Parco Mandela.

La Giunta ha fatto il punto sui tre bandi aperti a sostegno di famiglie, imprese e associazioni.