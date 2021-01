Scuole/ Giorno della Memoria: “Lezioni di persiano” e in diretta Ovadia

Dall’ufficio stampaAlesbet riceviamo e pubblichiamo



Academy Two – Circuito Cinema Scuole – #iorestoinSALA

Giorno della Memoria

Mercoledì 27 gennaio 2021

Lezioni di persiano

Regia Vadim Perelman

Con Lars Eidinger, Nahuel Pérez Biscayart, Jonas Nay

Drammatico, Russia-Germania, 2020 – Durata 128’

Ore 9,45: intervento di Moni Ovadia

in diretta su #iorestoinSALA

Per le scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia

Il Giorno della Memoria 2021, mercoledì 27 gennaio, viene celebrato da Academy Two e Circuito Cinema Scuole con la proiezione del film Lezioni di persiano di Vadim Perelman sulla piattaforma #iorestoinSALA, preceduta alle ore 9,45 dall’intervento in diretta di Moni Ovadia.

L’evento, rivolto esclusivamente alla scuola secondaria di secondo grado, rientra nel progetto ministeriale “Dialogo tra mondi” CinemaScuola LAB realizzato in collaborazione con il Liceo Scientifico annesso Convitto Colombo di Genova. Ai ragazzi che partecipano alla proiezione sarà inviato quaderno didattico realizzato da Circuito Cinema Scuole.

Circuito Cinema Scuole, una realtà attiva da oltre dieci anni su tutto il territorio nazionale per la diffusione della cultura cinematografica nelle scuole italiane, nell’anno della pandemia ha potenziato la sua attività on line, per continuare la sua missione formativa anche in epoca di didattica a distanza. È in questo quadro che si inserisce la proiezione di Lezioni di persiano, presentato al Festival di Berlino 2020, seguito dall’intervento dell’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia, appena nominato direttore del Teatro Comunale di Ferrara, che ha dedicato gran parte della sua carriera alla conoscenza della cultura ebraica, proposta con lo sguardo laico del cittadino del mondo e dell’artista. Sarà l’incontro in diretta streaming di Ovadia con gli studenti a riprendere le fila della storia narrata dal film: nel 1942 il belga Gilles, interpretato da Nahuel Pérez Biscayart, si finge persiano per sopravvivere al campo di concentramento.

Siamo nella Francia occupata. Gilles viene arrestato da soldati delle SS insieme ad altri ebrei e trasportato in un campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi, giurando alle guardie di non essere ebreo, ma persiano. Questa bugia lo salva temporaneamente, ma lo trascina in una missione che potrebbe costargli la vita: insegnare la lingua farsi a Koch, l’ufficiale responsabile delle cucine del campo (Lars Eidinger), che sogna di aprire un ristorante in Iran appena la guerra sarà finita.

Gilles riesce a sopravvivere grazie ad un trucco ingegnoso: inventa ogni giorno parole immaginarie basandosi sui nomi degli altri prigionieri del campo.

Questo gesto d’inventiva si rivelerà essere anche una sorta di rivalsa storica: permetterà infatti di rendere immortali i nomi dei prigionieri uccisi nei campi di concentramento dopo che i registri dei lager saranno bruciati dai nazisti sconfitti prima di darsi alla fuga.

