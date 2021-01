Recco mattiniera: ore 6, sei bar aperti nel raggio di 60 metri

Siamo in zona arancione con possibilità per i bar di servire bevande da asporto. Recco, cittadina mattiniera, alle 6 conta in pieno centro, nel raggio di 60 metri, sei bar aperti. Sono (in ordine alfabetico): “Gardella”; “L’angolo”; “Martini”, “Orchidea”, “Perla”; Sport”. Stamattina alle 6 piovigginava, la temperatura era a 7° e i portici consentivano di sorseggiare il caffé al riparo; più problematico bere il cappuccino accompagnato da una brioche.

Chi sono i clienti? Fornai, pendolari che vanno alla stazione o prendono il bus, clienti dell’unica edicola cittadina situata in piazza Matteotti, dipendenti Amiu; negozianti che si apprestano ad aprire i negozi, fornitori di brioches e focaccia degli stessi bar.