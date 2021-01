Recco: la polizia locale celebra il Patrono a Megli

Questa sera alle 18, nella chiesa parrocchiale di Megli, la polizia municipale di Recco assisterà alla celebrazione della messa per ricordare il Patrono, San Sebastiano. Sarà presente il sindaco Carlo Gandolfo e rappresentanti delle polizie del Golfo Paradiso. Al termine il comandante Mirko Mussi leggerà la relazione annuale dell’attività svolta dal corpo della polizia. Lo stesso Mussi ringrazia la comunità parrocchiale di Megli per l’accoglienza e per avere offerto un brindisi, che tuttavia non si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.

La celebrazione di San Sebastiano lo scorso anno nella parrocchia di San Rocco in Recco